Raid israeliani in Libano. Teheran risponde con missili su Israele. È escalation

L’Iran ha lanciato un massiccio attacco missilistico contro Israele. Colpiti diversi centri con un bilancio apparentemente limitato sul piano nelle vittime e molti danni sulle strutture, secondo i media arabi. Teheran giustifica questa offensiva militare come risposta agli attacchi israeliani sul Libano, regione al centro degli accordi negoziali tra Iran e Stati Uniti nonché perché Tel Aviv ha rotto la già fragile tregua tra Tel Aviv e Beirut, con le milizie di Hezbollah sul piede di guerra contro il nemico storico della regione.

Il comandante del quartier generale centrale iraniano Khatam al-Anbia, il generale Ali Abdollahi, ha messo in guardia Israele contro ulteriori aggressioni al Libano, mentre l’Iran ha colpito i territori occupati con diversi missili, spiega l’agenzia Tasnim.

“L’aggressivo regime sionista, violando ripetutamente il cessate il fuoco, intensifica giorno dopo giorno le sue azioni malvagie contro il popolo oppresso del Libano, con il via libera e il sostegno della criminale amministrazione statunitense e il silenzio delle organizzazioni internazionali”, ha affermato Abdollahi, aggiungendo che il regime sionista di Israele sta commettendo crimini di guerra utilizzando armi proibite, tra cui bombe al fosforo.

“Nonostante i precedenti avvertimenti della Repubblica islamica dell’Iran, il regime sionista, responsabile dell’uccisione di bambini, ha preso di mira i sobborghi di Beirut, oltrepassando tutte le linee rosse e intensificando gli attacchi nel Libano meridionale”, ha aggiunto il comandante.

Ha fatto notare che l’Iran aveva precedentemente avvertito che, se la criminalità nei sobborghi di Beirut si fosse diffusa, avrebbe attaccato obiettivi nei territori occupati.

“L’esercito sionista deve cessare gli attacchi contro il Libano meridionale e le aree suburbane, e se estenderà gli attacchi a quella regione o risponderà alle azioni dell’Iran, subirà colpi ancora più duri e deplorevoli e l’Iran lancerà attacchi devastanti contro il regime e i suoi sostenitori”, ha ribadito Abdollahi.

L’annuncio è giunto dopo che le forze armate iraniane hanno lanciato un attacco missilistico contro i territori occupati da Israele domenica sera, in risposta ai persistenti attacchi israeliani contro il Libano in violazione del cessate il fuoco.

Teheran: Colpita la fonte dell’aggressione israeliana contro il Libano.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha dichiarato che la sua Forza Aerospaziale ha colpito la base aerea di Ramat David con missili balistici, aggiungendo che la base è stata l’origine dell’aggressione israeliana contro il Libano, scrive l’agenzia Tasnim.

In una dichiarazione rilasciata domenica sera, le Guardie Rivoluzionarie hanno affermato che l’operazione missilistica è stata una risposta diretta ai crimini diffusi perpetrati dal regime sionista in Libano, che hanno provocato l’uccisione e lo sfollamento di massa di civili.

“In risposta agli estesi crimini del regime sionista usurpatore nel Libano meridionale, ovvero l’uccisione e lo sfollamento di massa della popolazione oppressa di Tiro, Nabatieh e di altre zone, tra cui Dahiyeh Beirut e la base aerea di Ramat David, luogo d’origine di queste aggressioni, sono stati presi di mira dai missili balistici della Forza aerospaziale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche”, si legge nella dichiarazione.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno sottolineato che l’accettazione da parte dell’Iran del cessate il fuoco dell’8 aprile era subordinata alla cessazione delle ostilità su tutti i fronti.

“Ma, come sempre, gli Stati Uniti e il regime sionista non hanno rispettato i loro impegni. Hanno continuato l’aggressione e i crimini in Libano e hanno ripetutamente violato il cessate il fuoco attaccando le coste e le navi iraniane nello Stretto di Hormuz, nel Mar d’Oman e nell’Oceano Indiano.”

Secondo quanto riportato da Press TV, le Guardie Rivoluzionarie hanno descritto l’attacco missilistico notturno come un “avvertimento”.

“Se le aggressioni si ripeteranno, la risposta sarà più ampia e coinvolgerà tutti gli obiettivi sionisti americani nella regione.”

Nonostante il fragile cessate il fuoco mediato dal Pakistan tra Iran e Stati Uniti dall’inizio di aprile, Israele ha continuato a violarlo attaccando il Libano, spingendo Teheran a reagire.

Domenica, aerei da guerra israeliani hanno bombardato zone residenziali nella periferia meridionale di Beirut, uccidendo almeno due persone e ferendone altre 20.

Secondo l’Iran “il regime israeliano inoltre ha utilizzato munizioni al fosforo, vietate a livello internazionale, nel Libano meridionale, causando gravi ustioni e danni ambientali”.

Sono ore di alta tensione in Medio Oriente con Israele in posizone di rappresaglia, con orecchie puntate però su Washington e sulla Casa Bianca. Trump, secondo le sue ultime uscite pubbliche vorrebbe mettere fine al conflitto e per farlo prova a far convergere gli interessi Usa con quelli di Teheran sulla base di accordi di possibili di pace in corso di definizione. Una rappresaglia israeliana significa “escalation” e manderebbe in aria tutto lo sforzo diplomatico fatto in questi cento giorni di guerra.