Fa il vaccino, sale in auto poi scende e va a sbattere a piedi contro un albero

Curioso ‘incidente’ a Pesaro. Un uomo di mezza età, è andato a sbattere a piedi contro un albero. Un fatto come questo può capitare e non appare tanto strano, non fosse altro che l’uomo in questione si era vaccinato mezz’ora nella città marchigiana.

Dopo l’inoculazione, come da prassi, il signore ha atteso i consueti 15 minuti. Dopo è andato via dirigendosi verso la sua auto per tornare a casa. Salito a bordo, è ridisceso ha camminato per qualche metro ma poi è andato a sbattere, a piedi, contro un albero, cadendo a terra.

Subito soccorso da chi stava passando, l’uomo è apparso frastornato. E’ stata chiamata un’ambulanza per le prime cure. Da quanto ha appreso il Resto del Carlino, il malcapitato è stato accompagnato al pronto soccorso per essere sottoposto a controlli al fine di stabilire un eventuale nesso tra la dolorosa “sbandata” a piedi, con la vaccinazione appena fatta.

