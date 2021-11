Muore di Covid a 65 anni e i parenti sul necrologio scrivono: “Morto con due dosi di vaccino”

Singolare caso a Napoli dove un uomo di 65 anni, Eduardo “detto Barry White” è morto a causa del cosiddetto Covid.

Singolare e curioso perché i familiari sul necrologio hanno voluto sottolineare che Eduardo “È mancato con tutte le 2 dosi di vaccino fatte”, siero inoculato evidentemente per la propaganda martellante e per evitare di ammalarsi gravemente e finire in ospedale, come i sedicenti virologi in tv vanno ripetendo da mesi.

Purtroppo il signor Eduardo nonostante abbia fatto le due dosi di vaccino ha contratto lo stesso la malattia in forma grave ed è deceduto. I familiari, come si legge nel necrologio diventato virale sul web, ricordano il caro Eduardo con una preghiera.