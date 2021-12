E’ morto improvvisamente Emanuele Sabatino, tra i più noti meccanici-influencer d’Italia

1 di 10

Lutto nel mondo dei motori. E’ morto improvvisamente Emanuele Sabatino, tra i più noti meccanici d’Italia che tutti conoscevano come EmaMotoSport, o semplicemente Ema. Aveva 45 anni.

Emanuele Lascia moglie e tre figli in tenera età. A dare notizia del decesso la sua pagina social e il suo sito web dove si annunciano i funerali per giorno 13 dicembre in un centro del Pavese. Sabatino era un bravissimo meccanico divenuto in breve tempo un influencer molto famoso sul suo canale Youtube e sui social, seguito da centinaia di migliaia di utenti.

Al momento sono ignoti i motivi del malore. Forse l’uomo è stato stroncato da un infarto. A scorrere la sua pagina fb Emanuele Sabatino era un uomo in salute e in gran forma fisica. Nel tempo libero amava fare lunghe corse in bici ed era impegnato con la sua amatissima famiglia. In un video raccontava che se “il motore è il cuore della macchina, io sono il cardiologo”.