Europarlamentare Donato denuncia in Procura “l’imbroglio sulla campagna vaccinale”

“Ho appena presentato un esposto alla Procura di Roma, contro il Ministero della Salute e l’Aifa per far luce sull’imbroglio della campagna vaccinale”. E’ quanto sostiene l’europarlamentare Francesca Donato sul suo sito.

“Durante la campagna vaccinale – prosegue l’eurodeputata che ha presentato l’esposto lunedì – hanno ignorato le indicazioni dell’Agenzia europea del farmaco sulla natura dei vaccini e la necessità della prescrizione medica.”

“L’agenzia europea del farmaco – si legge – ha ribadito a più riprese che i vaccini sono stati autorizzati in via condizionata. Allo stato non è confermata né l’efficacia né la sicurezza di questi sieri. Nell’esposto ho precisato che l’Ema ha sempre sottolineato che le quattro sostanze attualmente sul mercato sono state autorizzate esclusivamente per la prevenzione della malattia Covid-19. Non sono ritenute efficaci per la prevenzione dell’infezione con il virus Sars-CoV-2. Pertanto, come l’esplosione incontrollata dei contagi dimostra, ”la campagna vaccinale in Italia si regge su un grave falso ideologico secondo cui il vaccino previene l’infezione“.

“Un falso – spiega ancora Donato – che è stato messo nero su bianco dal governo e che è stato propagandato attraverso la comunicazione istituzionale inducendo la popolazione ‘vaccinata’ in una falsa sicurezza“.

I numeri della pandemia in Italia sono impietosi, con questo esposto chiedo alla magistratura di fare luce su quella che non è più una campagna vaccinale ma un colossale imbroglio che ha come vittime i cittadini italiani“.