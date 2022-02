In migliaia stanno denunciando Draghi sul ricatto vaccinale. Ecco l’atto dell’avv. Mori

1 di 3

L’avvocato Marco Mori, uno dei legali di Italexit di Gianluigi Paragone, ha redatto una denuncia/querela contro il premier Mario Draghi sul ricatto vaccinale e altre ipotesi di reato.

Migliaia di persone in tutta Italia stanno scaricando l’atto dal sito di Mori e si stanno recando nelle procure, o alle stazioni di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, finanza) per depositarla. E’ importante sottolineare che per presentare denunce per ipotesi di reato non c’è bisogno del certificato verde.

“Il ricatto vaccinale- spiega l’avv. Mori – imposto dal Governo non solo è illegittimo, ma a nostro avviso, è indiscutibile che costituisca reato. La sanzione del divieto di lavorare nei confronti di chi non vuole vaccinarsi equivale ad impedire alle persone di potersi sostentare, è minacciata la loro sopravvivenza. Si tratta di una pena totalmente contraria al rispetto della persona e della dignità umana, qualcosa di mai visto in uno stato di diritto”.

“Ecco la denuncia da me predisposta assieme al partito Italexit di cui faccio parte, che potrete scaricare e consegnare, dopo averla firmata ed inserito i vostri dati, presso le Forze dell’Ordine o le Procure della Repubblica”, dice il legale.

“Il deposito delle denunce dovrà essere fatto da Voi personalmente e non dovete inviare comunicazioni al mio studio”.

“L’elezione del domicilio nel mio studio in atti – spiega – è invece legata semplicemente al fatto che possa tenere direttamente monitorate le eventuali richieste di archiviazione o gli sviluppi favorevoli che dovessero auspicabilmente arrivare. L’azione – sottolinea l’avvocato – non comporta costi e rischi, i fatti narrati sono reali ed è impensabile che possano essere valutati come calunniosi. Non è un esposto ma una denuncia perché non è nostra abitudine nasconderci dietro un dito. Noi non esponiamo alcunché, noi denunciamo senza remore quanto fatto dal Governo perché è davvero qualcosa di mai visto nella storia Repubblicana”.

“Continuiamo a diffondere: Denunciamo Mario Draghi! Scaricate e depositate in massa la nostra denuncia. Ogni persona contraria al ricatto vaccinale dovrà depositarla, devono essere milioni! Avanti!”, è l’appello dell’avvocato Mori.

Scarica, compila e deposita la denuncia/querela.