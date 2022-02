Salvini e Meloni non hanno vaccinato i loro figli: “Questo è un vaccino sperimentale”

Il leader della Lega, Matteo Salvini non ha vaccinato la figlia. Lo ha raccontato lui stesso ai microfoni di Radio Capital, all’indomani della dichiarazione analoga del Presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni a La Stampa.it.

“Sono scelte – ha detto l’ex ministro dell’Interno – che spettano a mamma, papà e pediatri, non sono certo materia di dibattito politico”.

La presidente di FdI il giorno prima al direttore de ‘La Stampa’ Giannini aveva dichiarato: “Non vaccino mia figlia, perché il vaccino non è una religione, ma una medicina, quindi valuto il rapporto rischi-beneficio”, ha detto spiegando che “le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine, cioè lo 0,06 per cento”. “Questo è un vaccino in sperimentazione, che finisce nel 2023”, ha concluso la Meloni.

Le sue dichiarazioni hanno suscitato polemiche nella cosiddetta “comunità scientifica” che invece spinge per le inoculazioni, pur in assenza di dati e di mancanza di una valutazione sulla sicurezza, come affermano diversi esperti.

