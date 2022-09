La mattina si sposa e la sera muore per un malore improvviso

Un uomo friulano di 60 anni, Andrea Labriola, è morto per un malore improvviso poche ore dopo il suo matrimonio.

La tragedia è successa a Udine. Secondo quanto riporta il Gazzettino, l’uomo si era sposato lunedì mattina 12 settembre e in serata è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Il matrimonio era stato officiato in comune dall’assessore Alessandro Ciani. Poi la festa di nozze in un ristorante con i parenti e gli amici più stretti. Una quindicina in tutto gli invitati per una serata trascorsa nel migliore dei modi. In serata il rientro a casa dove ha accusato un malore fatale. Inutili i soccorsi dei sanitari.

Sempre nei giorni scorsi, nel Salento, un giovane di 26 anni, Valerio Troisio, è morto in seguito ad un malore improvviso sul divano di casa.

Secondo quanto racconta il Corriere del Mezzogiorno, il giovane aveva giocato una partita a calcetto. Dopo essere rincasato, ha cenato e si è disteso sul divano dove è morto probabilmente stroncato da un infarto.

Il giovane, che aveva una bambina di appena un anno, il prossimo 24 settembre doveva convolare a nozze con la sua amata. Valerio Troisio è stato sepolto con l’abito con cui, tra qualche giorno, avrebbe dovuto presentarsi all’altare.