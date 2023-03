Bambina di 6 anni muore per una miocardite fulminante

Una bambina di 6 anni, Maria Isabela Lisaru, di Piacenza, è morta lo scorso fine settimana a causa di una miocardite acuta. Lo ha fatto sapere l’Azienda sanitaria della città emiliana, citata da alcuni media, che ha chiarito come la bambina, nel tardo pomeriggio di venerdì, è stata portata in Pronto soccorso pediatrico a Piacenza, accompagnata dai suoi familiari perché si sentiva molto male.

Viste le condizioni gravi della bambina, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Niguarda di Milano, ma ogni tentativo di salvarla è risultato vano. E’ deceduta nella notte tra venerdì e sabato. La bimba, domenica avrebbe dovuto esibirsi con il coro della sua scuola.

La piccola Maria Isabela, era nata a Piacenza ed era figlia di una famiglia di origine romena. In base a quanto è stato riferito dall’Ausl di Piacenza, le condizioni della bambina sono apparse molto critiche, con una funzionalità cardiaca severamente compromessa. I sanitari hanno quindi organizzato un trasporto d’urgenza verso l’ospedale Niguarda di Milano, per sottoporre la bambina a Ecmo (macchinario salvavita, ndr), l’unica tecnica possibile per supportare in casi come questi le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea.