Esce dal supermarket si accascia e muore, tragedia nel Bergamasco

Un uomo di 49 anni, Domenico Criscuolo, è morto martedì pomeriggio 28 Marzo in seguito a un malore improvviso accusato all’uscita di un market dove era stato a fare compere.

La tragedia è successa in via Giuseppe Verdi, a Canonica d’Adda, nel Bergamasco.

Secondo quanto scrive il quotidiano online “Prima Treviglio”, l’uomo uscendo dal ‘Conad’ si è accasciato in strada all’improvviso. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato il 112.

Sul posto si sono portate l’automedica e un’ambulanza della Croce bianca di Capriate San Gervasio.

Nonostante i tentativi di rianimare l’uomo, però non c’è stato nulla da fare. La vittima era già deceduta probabilmente per un infarto fulminante. Sul posto oltre ai sanitari, sono intervenuti, per i rilievi del caso, anche i carabinieri della Compagnia di Treviglio.