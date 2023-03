Netturbino muore in ospedale dopo un malore improvviso

Un uomo di 55 anni, Giuliano Paolacci, di Cerveteri, centro ad una trentina di km da Roma, è morto in un ospedale della Capitale, dopo qualche giorno aver accusato un malore improvviso.

L’uomo, da anni operatore ecologico nella città etrusca, si era sentito male ed è stato trasportato d’urgenza nel nosocomio Sant’Andrea dove purtroppo è deceduto.

“Forza Giuliano, ti vogliamo bene, non possiamo perderti”, aveva scritto la scorsa settimana in una nota la sigla sindacale Ugl citata dal Messaggero. Purtroppo il netturbino non ce l’ha fatta. “Giuliano – è quanto sostiene il primo cittadino di Cerveteri, Elena Gubetti – era una persona rara, generosa, con un cuore buono e un sorriso contagioso che riservava a tutti coloro che lo incontravano. Sempre disponibile, grande lavoratore, la sua cordialità e gentilezza non passavano mai inosservate”.