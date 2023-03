Va in pizzeria e si accascia a terra, giovane muore a 23 anni

Un ragazzo di 23 anni, Saverio Loiacono, è morto domenica sera in seguito a un malore improvviso mentre era nella pizzeria di famiglia.

Il dramma è successo in Puglia, a Triggiano, centro della città metropolitana di Bari. Secondo quanto raccontano i media locali, il giovane, figlio del proprietario di una pizzeria in loco, era andato nel locale per prendere delle pizze da portare a casa, quando all’improvviso si è accasciato a terra perdendo i sensi.

Allertati i sanitari del 118, i medici accorsi sul posto hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo senza successo. Non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Probabilmente il ragazzo è stato stroncato da un infarto.

La Gazzetta del Mezzogiorno scrive che il ragazzo era noto a Triggiano per la sua attività di dj e videomaker. Incredulità viene espressa dagli amici rimasti sconvolti per la scomparsa di Saverio Loiacono. “Non ci sono parole, la vita è ingiusta carissimo Saverio, rimarrai sempre nei nostri cuori, sarai sempre il nostro fotografo”, viene ricordato nei social.

“A 23 anni non si può morire” scrive un altro, che ricorda l’entusiasmo di Saverio e la passione per il suo lavoro. E ancora: “Non ci sono parole per descrivere tutto questo, preferisco tenermi strette tutte le avventure passate insieme. Avevamo ancora tanto da raccontare!”.