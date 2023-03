Un uomo di 29 anni muore dopo un malore. Lascia moglie e un bimbo di 6 anni

- Advertisement -

Un giovane di 29 anni, Fabio Pietribiasi, è morto nei giorni scorsi in seguito ad un malore improvviso nella sua abitazione sita in Via Volpare, a Malo, centro in provincia di Vicenza.

Probabilmente l’uomo è stato stroncato da un infarto fulminante. Subito dopo essersi sentito male, sono stati allertati i soccorsi. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Fabio Pietribiasi, riporta il Giornale di Vicenza, era sposato e padre di un bambino di 6 anni. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno non solo per la località Pisa, dove il giovane papà viveva con la famiglia, ma anche per tutto il paese, dove Pietribiasi era conosciuto e stimato. La vittima, che lavorava nell’azienda agricola contoterzista di famiglia, lascia nel dolore la moglie Rebecca e il figlioletto, il padre Mariano, la mamma Dorena, il fratello, la sorella e tutti i familiari.