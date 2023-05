Mons. Viganò: “George Soros e la cabala globalista hanno voluto la guerra in Ucraina”

Intervista di Arkady Mamontov, per Rossyia 24 Tv, a monsignor Carlo Maria Viganò, già Nunzio Apostolico negli Stati Uniti d’America.

Dall’Alto Prelato ancora una volta una conferma sulle teorie ordite, secondo il sacerdote, dai circoli globalisti. Una esposizione lucida a difesa di una visione completamente opposta a quella raccontata dal mainstream e dalle autorità occidentali.

In questo video di quasi un’ora, un’altra “Lectio Magistralis” in cui Viganò, intervistato da Rossyia Tv, ripercorre le tappe che hanno condotto alla guerra in Ucraina da parte della Russia indicando i responsabili atlantisti che hanno provocato lo scontro militare.

“Il conflitto, tramite le continue provocazioni a Mosca, è stato pianificato molto tempo prima del colpo di Stato “Euromaidan. Solo con la rielezione di Donald Trump negli Usa tutto questo avrà fine”.