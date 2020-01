Regionali, Aiello (M5s) annuncia la giunta (in caso di vittoria). Ecco alcuni nomi

Il candidato del M5S e di Calabria civica, Francesco Aiello, in corsa per la presidenza della regione, ha annunciato alcune figure che possono far parte della sua giunta in caso di vittoria dei pentastellati. Ad annunciarlo sui social lo stesso candidato che afferma che le persone contattate hanno accettato di far parte di un eventuale esecutivo a guida Cinquestelle.

“Intanto – esordisce Aiello nel post – con noi ritorna l’assessorato alla Sanità. Infatti la gestione del Servizio sanitario va restituita alla Calabria. L’assessore scelto è Alfonso Scutellà, un uomo di grande coraggio e impegno; uno che da 12 anni difende con competenza e altruismo i diritti dei malati. Alfonso è presidente dell’associazione nazionale “I nostri angeli” ed è il padre del piccolo Flavio, morto nel 2007 a causa di malasanità. Alfonso donò gli organi del figlio, salvando dei bambini e regalando la vita a Saretta, nel giorno del compleanno della piccola ricevente.

Il medico che non volle operare Flavio sta ancora al suo posto, anche se condannato per omicidio colposo. Dove stavano centrodestra e centrosinistra quando noi denunciavamo questo scandalo? E dove stavano, quando noi segnalavamo le irregolarità e le clientele che hanno distrutto la sanità calabrese, hanno costretto i malati a curarsi al Nord e hanno e mortificato tanti bravi sanitari calabresi?

Per l’assessorato al Turismo abbiamo Stefania Emmanuele, nata nel 1971. È una sociologa, giornalista e agente di sviluppo locale. Vive a Civita, borgo funestato da una tragedia evitabile. Stefania svolge attività di consulenza per la realizzazione di alberghi diffusi e per la rigenerazione di borghi e di centri storici.

Alla Promozione Agroalimentare abbiamo Erika Lopez. calabrese, è nata nel 1990. Parla inglese, spagnolo, francese e cinese. Ha lavorato a Parigi; si è laureata con il massimo dei voti alla Cattolica di Milano e ha conseguito, tra gli altri, master alla Bocconi e a Boston.

Per l’Innovazione abbiamo Francesco Tassone, giovane ingegnere che vive a Simbario, nel Vibonese. Francesco ha sviluppato un sistema digitalizzato per produrre malta per l’edilizia. Questa invenzione continua a vincere premi in tutto il mondo. Inoltre consente ai rivenditori di essere produttori a casa propria, a chilometro zero.

Ancora, all’Agricoltura e Forestazione abbiamo Francesco Cufari, agronomo, presidente della Federazione Agronomi e Forestali della Calabria. Francesco è stimato ricercatore e tra l’altro ha conseguito master sul governo delle amministrazioni pubbliche. Il suo curriculum è pieno zeppo di pubblicazioni, esperienze formative e lavorative nel proprio settore.

All’Ambiente abbiamo scelto Nicola Abruzzese, noto ambientalista e protagonista di battaglie fondamentali contro l’inquinamento della Calabria.

Questa è la Regione che vogliamo: competenza, professionalità, coraggio, indipendenza e capacità di liberare la nostra terra, di sconfiggere la ‘ndrangheta con il buon governo e di scommettere sui giovani, sulle intelligenze, sul futuro”, conclude Francesco Aiello.