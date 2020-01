E’ boom di affluenza in Emilia-Romagna. Alle 19 quasi il 60%. Calabria al 35,5

E’ boom dell’affluenza in Emilia Romagna. Secondo i dati del ministero dell’Interno, alle ore 19, quando sono stati monitorati 314 comuni su 328, il dato parziale è del 59,30%, un elemento che segna una fortissima partecipazione al voto, tenendo conto che mancano ancora 4 ore al temine delle votazioni (le 23). Alle passate elezioni del 2014 in Emilia-Romagna aveva votato tutto il giorno il 37 percento degli aventi diritto. Il dato per le province più significativo è Bologna che raggiunge il 62%.

In Calabria, quando sono giunti i dati di 373 comuni su 404 la percentuale è del 35,38. Alle precedenti consultazioni era stata complessivamente il 44%. Le province più attive sono Catanzaro e Cosenza con oltre il 36,5%

In aggiornamento