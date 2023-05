Amministrative, seggi aperti in 41 comuni della Calabria

Seggi aperti anche in Calabria per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione dei sindaci. Sono 41 i comuni calabresi chiamati al voto. I seggi sono in totale 162. Si vota oggi, domenica, dalle 7 alle ore 23 e lunedì alle ore 7 alle 15. Subito dopo ci sarà lo scrutinio.

In Provincia di Catanzaro si vota in sette centri: Elettori aventi diritto sono chiamati a Cardinale, Curinga, Gasperina, Guardavalle, San Mango d’Aquino, Santa Caterina dello Ionio e Stalettì.

In Provincia di Cosenza seggi aperti in 15 comuni. Si tratta di Bonifati, Canna, Cariati, Carolei, Casali del Manco, Castrolibero, Maierà, Malito, Mandatoriccio, Marano Marchesato, Paterno Calabro, Piane Crati, San Martino di Finita, Serra d’Aiello e Terravecchia.

In Provincia di Reggio Calabria si vota in dieci centri: Bianco, Candidoni, Condofuri, Fiumara, Gioiosa Ionica, Locri, San Pietro di Caridà, Santa Cristina d’Aspromonte, Serrata e Sinopoli.

Si vota invece in sei comuni nella provincia di Vibo Valentia: Dinami, Filandari, Gerocarne, Nardodipace, Parghelia e Sant’Onofrio. Mentre nel Crotonese si vota solo in tre cittadine: Cerenzia Savelli e Scandale.

L’elezione dei sindaci è diretta, con sistema maggioritario. Il candidato che ottiene un voto in più dei competitor sarà eletto sindaco. Non essendoci in questa tornata elettorale comuni con popolazione maggiore di 15.000 abitanti, non sono previsti turni di ballottaggio, salvo il caso di parità di voti tra i candidati a sindaco più votati.

Chi sono i sindaci uscenti

Come si vota