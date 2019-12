Auto si ribalta e finisce in una scarpata, tre feriti a Catanzaro

Incidente stradale avvenuto questa mattina in Via A. Izzi De Falenta, nella zona sud di Catanzaro. Nessuno è grave

È di tre persone ferite il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina in Via A. Izzi De Falenta, nella zona sud di Catanzaro. Una Mercedes classe A, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata finendo in una scarpata.

A bordo, insieme al conducente della vettura vi erano la mamma e la sorella. La donna, che occupava il posto anteriore lato passeggeri, riportava diverse ferite e contusioni ma comunque cosciente. Non sarebbe grave. Gli altri due hanno riportato ferite più lievi.

I tre malcapitati, sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti e controlli. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina, che hanno operato per la messa in sicurezza della vettura. Sul posto Polizia locale per i rilievi e accertare le cause del sinistro autonomo.