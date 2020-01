Regionali, Cesa presenta i candidati Udc: “Santelli è la persona giusta”

“Saremo sicuramente in Consiglio regionale con una squadra poderosa, come ai vecchi tempi, ed è un fatto importante per la Calabria e il centrodestra, perché un centrodestra senza un partito moderato poi non governa bene”. Lo ha affermato il segretario dell’Udc, Lorenzo Cesa, parlando con i giornalisti a Lamezia Terme dove ha partecipato a un’iniziativa del partito per le Regionali.

“Lo dico con molta tranquillità, perché – ha aggiunto Cesa – questo si vede in Italia e anche in Europa: quando manca un partito di centro, non c’è mai stabilità e non c’è mai concretezza nell’azione politica”.

Il segretario dell’Udc ha poi evidenziato che “Jole Santelli è la persona giusta per guidare con autorevolezza la Regione Calabria. In questa coalizione vogliamo rappresentare la forza della concretezza e del buon senso, con una squadra che ha grandi capacità politiche e professionali”.

“C’è bisogno di concretezza, basta con le chiacchiere e le promesse che non vengono mai realizzate: questa regione ha tante dotazioni, soprattutto da parte dell’Europa, che non sono state utilizzate e che nei prossimi tre anni possono essere realizzate. Stiamo parlando – ha concluso Cesa – di 1,7 miliardi da spendere: se solo riuscissimo a far questo daremo una svolta alla Calabria”.

“Presentazione dei candidati della Circoscrizione Nord dell’Udc Italia insieme a Lorenzo Cesa e Francesco Talarico. Amici ai quali è andato il mio in bocca al lupo”, ha scritto Jole Santelli sui social commentando l’incontro con Cesa.

“Siamo pronti ad affrontare le emergenze della nostra terra, ma anche a lavorare al nostro sviluppo, altrimenti stiamo buttando il nostro futuro”.