Regionali, Zingaretti in Calabria: “Con Callipo per liberare regione dalle invasioni”

“Da segretario nazionale del Pd credo nella candidatura di Pippo Callipo, che è persona libera e non deve rispondere ad alcuno. Dico ai calabresi: attenti alle invasioni”. Lo ha detto il segretario dem Nicola Zingaretti a Lamezia Terme durante la sua visita a sostegno dell’imprenditore vibonese.

“Le invasioni ci sono, in realtà – ha aggiunto Zingaretti – dove si è votato di recente e la destra ha vinto, con assessori provenienti dal Veneto. Massimo rispetto per le scelte e le persone, ma agli elettori calabresi dico: difendete la libertà della Calabria e diffidate di chi vuole utilizzare questa terra meravigliosa per interessi di politica nazionale”.

“Noi con Callipo – ha detto ancora il segretario del Pd – siamo per una Calabria che non sia subalterna. Sappiamo che la battaglia sarà dura, ma pensiamo di essere partiti bene e vogliamo lavorare avendo creato un campo di forze ampio e unito per il futuro di chi vive oggi qui e soprattutto per i calabresi del futuro”.

In mattinata a Roma, Zingaretti aveva detto che andava in Calabria “per essere vicino a una grande comunità che sta combattendo per la libertà in regione con una bellissima rivoluzione civile che Pippo Callipo sta portando avanti con una immensa generosità”.

“È un bellissimo segnale quello che viene dalla Calabria – ha aggiunto – di unità del centrosinistra e della disponibilità di tante risorse della società civile a combattere questa battaglia per la legalità, il lavoro e il riscatto di quella terra meravigliosa e Pippo Callipo è l’uomo che può liberare quella terra e penso che ciò meriti attenzione, vicinanza e sostegno di tutto il Paese”.