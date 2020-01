Regionali, alle ore 19 l’affluenza in Calabria è del 35,52%

L’affluenza per le elezioni regionali in Calabria, alle ore 19, è stata del 35,52%: il dato è in aumento rispetto al 34,68% della precedente consultazione di riferimento. Lo rileva il Viminale.

Alle precedenti consultazioni era stata complessivamente del 44%. La provincia più attiva è Catanzaro con quasi il 38%. A seguire c’è Cosenza con il 35,86%, in leggero calo rispetto al 2014 (35,94) e Reggio Calabria (35,19% contro il 34,16%). Anche a Vibo Valentia e Crotone dati in lieve calo rispetto al 2014, rispettivamente 33,18% contro il 33,66% e 32,17% contro 32,36%.

L’affluenza nazionale è pari al 50,65 percento. Alla stessa ora nel 2014 era stata del 32,21%. L’ultimo dato definitivo sarà alle ore 23. Subito dopo lo spoglio delle schede.