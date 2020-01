Calabria, Santelli trionfa con 20 punti di vantaggio su Callipo

1 di 4

Jole Santelli, del Centrodestra è la nuova governatrice della Calabria. Dalle prime proiezioni la candidata di Forza Italia starebbe superando ampiamente il 50% sul candidato del centrosinistra Pippo Callipo, al momento poco sopra il 30%. Un vantaggio, a detta dei sondaggisti, incolmabile.

Al terzo posto Carlo Tansi, il geologo che ha formato una alleanza civica con tre liste. L’ex capo della protezione civile calabrese, secondo i primi dati, sarebbe attorno al 10%. Per Francesco Aiello il quarto posto con il dato provvisorio del 7,5%.

“Ringrazio Jole Santelli – ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini – per aver condotto, senza voce, una campagna bestiale. Da domani saremo già al lavoro per formare una squadra forte e autorevole”.

A Porta a Porta è intervenuto anche Silvio Berlusconi che ha fatto gli auguri alla Santelli, da giorni senza voce per via degli impegni elettorali, e ha sottolineato il successo di Forza Italia nella regione, che sarebbe il primo partito superando anche la Lega, che secondo i primi dati, perderebbe in Emilia Romagna.