Spunta un assegno da 100.000 euro destinato al giudice Petrini. I favori alla famiglia Saraco

Era a casa di Emilio Santoro. Emesso da una banca di Soverato, il titolo sarebbe servito per l'assoluzione in un processo per mafia. I legami con l'avvocato Saraco, anche lui finito in manette.

Spunta un assegno da centomila euro nell’inchiesta che ha portato fra gli altri all’arresto del giudice Marco Petrini e di Emilio Santoro detto Mario.

Gli investigatori, delegati dalla Dda di Salerno, avrebbero trovato il titolo in una perquisizione a casa di Santoro, medico di Castrovillari, e figura centrale nell’inchiesta Genesi che ha svelato un giro di corruzione nel distretto giudiziario di Catanzaro.

L’assegno sarebbe stato consegnato al magistrato per ottenere l’assoluzione in un processo di appello per mafia dove il giudice aveva il potere di aggiustare i processi in cambio di regali, sesso e grosse somme di denaro, come è ampiamente emerso dalle indagini.

Sull’assegno da centomila euro, datato 20 maggio 2019, emerge però una stranezza: era intestato originariamente a Marco Petrini, ma poi il nome è stato corretto – in modo abbastanza maldestro – in “Mario Santoro”, quando lui all’anagrafe si chiama Emilio. Nella foto appare chiara la marcata manomissione.

Sarebbe stato lo stesso Petrini a consegnarlo a Santoro al fine di custodirlo, poi modificato in fretta e furia, probabilmente per via delle indagini.

Il titolo, non trasferibile, appartiene ad un blocchetto di assegni del Banco di Napoli di Soverato, ed è firmato da una persona al momento ignota. Risalire all’intestatario del conto non è difficile agli inquirenti.

A Soverato, (coincidenza?), c’è lo studio legale dell’avvocato Francesco Saraco, arrestato dalla Dda campana insieme al padre Antonio, quest’ultimo ritenuto uno dei capi del clan Gallace-Gallelli-Saraco attivo a Guardavalle, Badolato e sulla fascia jonica del capoluogo. Nella città catanzarese l’avvocato Saraco, si legge negli atti, ha avuto alcuni incontri con il giudice Petrini e Emilio Mario Santoro.

Il magistrato in qualità di presidente della seconda sezione della Corte d’assise d’appello doveva esaminare la richiesta di revoca di un grosso sequestro di beni alla famiglia Saraco (valore di 30 milioni di euro), la cui istanza era stata presentata dall’avvocato Francesco Gambardella, cugino della consorte di Petrini.

A luglio 2018 ecco che il giudice dispone il dissequestro degli immobili, dei conti e di alcune quote societarie confiscate nel nel 2017 ai Saraco.

Inoltre, il giudice Petrini avrebbe interferito in un altro processo “attivandosi – si legge negli atti -, presso il collegio della Corte di Appello di Catanzaro composto dai dottori De Franco, Bianchi e Luzzo al fine di assicurare la forte riduzione, previa esclusione del delitto associativo, delle pene irrogate in primo grado a SARACO Antonio e GALLELLI Maurizio nell’ambito del procedimento ITACA FREE BOAT”, ove erano stati condannati rispettivamente a 10 anni – per estorsione – ed a 16 anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il magistrato avrebbe ricevuto diverse utilità. A febbraio 2019 Francesco Saraco avrebbe consegnato a Emilio Santoro detto Mario (che era in compagnia di Pino Tursi Prato), una busta contenente denaro destinato a Marco Petrini. Dieci giorni dopo quest’ultimo riceveva da Santoro una somma di denaro non quantificata ma consistente in una pluralità

di banconote da 50 euro.

A metà marzo 2019 Saraco avrebbe inviato a Santoro, sempre per il tramite di Santoro, 500 euro e altre regalie enogastronomiche. Cassette di vino, arance, pesce e altro con un messaggio da parte del legale a Santoro relativo ad un procedimento penale i cui atti erano in attesa di restituzione dalla Cassazione.

Sempre nello stesso periodo, Santoro avrebbe promesso a Petrini di fargli vedere presto “i soldi seri”, nonché la promessa di una casa a Rho realizzata dalla società ECOCASA Srl controllata di fatto e riconducibile alla famiglia Saraco.

Il soldi veri e seri, anche tanti, sarebbero arrivati qualche mese più tardi. Petrini, secondo l’accusa, il 16 maggio avrebbe accettato da Santoro (definito in questo caso “emissario dei Saraco”) la promessa del pagamento della somma di 100.000 euro…

L’indagine della procura di Salerno va avanti e dalle dichiarazioni rese ai magistrati da Petrini e Santoro (ma anche lo stesso avvocato Saraco) si intuisce che presto l’inchiesta potrebbe allargarsi in modo clamoroso. Un marciume in cui sono coinvolti altri giudici, avvocati, massoni e colletti bianchi. Nel distretto giudiziario di Catanzaro e non solo.

Dino Granata