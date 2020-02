Regionali, Jole Santelli proclamata presidente della Regione Calabria

La Corte d’appello di Catanzaro ha proclamato ufficialmente Jole Santelli presidente della Regione Calabria. Santelli, candidata alla presidenza per il centrodestra ed eletta nelle consultazioni regionali del 26 gennaio scorso con oltre il 55% dei voti, ha partecipato alla seduta, che si è conclusa con un applauso dei presenti. Proclamato consigliere anche il candidato presidente del centrosinistra Pippo Callipo, che era assente.

Nessuna anticipazione da parte della nuova governatrice sui tempi di varo e sulla composizione della nuova Giunta. “E’ ora di mettersi al lavoro – ha detto Santelli ai giornalisti – e i tempi cominciano ad essere lunghi, anche se siamo nella norma. Vorrei avere un attimo per capire cercando di lavorare in questi giorni sulle urgenze da affrontare e per conoscere ancora di più la macchina regionale”. Tra le maggiori criticità Santelli ha indicato il bilancio: “Problema serissimo”, dice la neo presidente.