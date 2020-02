Scoperti a Lamezia 19 kg di marijuana vicino un silos confiscato, indagini

Oltre 19 chili di marijuana sono stati rinvenuti dagli agenti di Polizia in servizio presso il Commissariato di Lamezia Terme nell’ambito di una attività investigativa.

La droga era nascosta all’interno di un folto canneto intriso di rovi in zona interpoderale in contrada Seminario-Pane, in prossimità di un silos per la lavorazione di inerti ormai dismesso, ed ora sottoposto a confisca.

L’ingente quantitativo di marijuana era in tre sacchi neri comunemente utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro a carico di ignoti della sostanza stupefacente. Sono in corso indagini volte a risalire agli autori del traffico di droga.

