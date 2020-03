Coronavirus, in Calabria 360 tamponi: 325 negativi. 16 asintomatici a casa. Un guarito

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 360 tamponi per accertare casi di coronavirus. Negative al test sono risultate 325 persone. Lo comunica la regione Calabria nel suo bollettino quotidiano.

Trentacinque persone sono risultate positive, sedici di queste sono ricoverate in reparto mentre due si trovano in rianimazione, gli altri in isolamento domiciliare. Questi ultimi sono asintomatici come il caso del commissario Asp di Crotone, che sta bene.

LEGGI. MEDICO SPALLANZANI: “ASINTOMATICI NON CONTAGIANO”

Territorialmente, i casi positivi in Calabria sono così distribuiti:

– Catanzaro: 5 in reparto;

– Cosenza: 7 in reparto; 2 in rianimazione; 1 in isolamento domiciliare

– Reggio Calabria: 4 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 1 guarito

– Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare

– Crotone: 5 in isolamento domiciliare

I soggetti in quarantena volontaria sono 2382, così distribuiti:

– Cosenza: 430

– Crotone: 140

– Catanzaro: 396

– Vibo Valentia: 363

– Reggio Calabria: 1053

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 5.008.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb