Coronavirus, in Calabria su 504 tamponi 466 negativi. Solo 3 in intensiva. Nessun morto

Su 504 tamponi effettuati in Calabria ben 466 sono risultati negativi. E’ quanto emerge dal grafico del ministero della Salute sul contagio da coronavirus nella nostra regione.

37 le persone attualmente positive, più la persona guarita riportata ieri. 18 pazienti sono ricoverati per sintomi nei reparti, mentre tre si trovano in terapia intensiva. Nessun decesso.

16 persone, tra asintomatici positivi e/o in lievi condizioni sono in isolamento domiciliare perché non necessitano di ricovero ospedaliero. Il dato è aggiornato alle ore 17 di Venerdì 13 Marzo.

