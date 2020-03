Covid-19, in Calabria 235 positivi, 3 nuovi guariti

Sono in totale 235 le persone risultate positive al coronavirus in Calabria secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. 225 le persone attualmente interessate. Dall’inizio dell’emergenza a oggi sono stati effettuati 3.050 tamponi, di cui 2.815 sono risultati negativi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 13 in reparto; 9 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare. Cosenza: 28 in reparto; 4 in rianimazione; 14 in isolamento domiciliare; 2 deceduti. Reggio Calabria: 16 in reparto; 3 in rianimazione; 58 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 2 deceduti. Vibo Valentia: 2 in reparto; 7 in isolamento domiciliare. Crotone: 14 in reparto; 1 deceduto, 28 in isolamento domiciliare.

