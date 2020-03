Covid-19. Sono 273 le persone positive dall’inizio dell’emergenza

Sono 273 le persone risultate positive ad oggi al coronavirus in Calabria, su 2872 tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

I casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: 12 in reparto; 10 in rianimazione; 36 in isolamento domiciliare.

– Cosenza: 29 in reparto; 3 in rianimazione; 26 in isolamento domiciliare; 3 deceduti.

– Reggio Calabria: 19 in reparto; 4 in rianimazione; 56 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 4 deceduti.

– Vibo Valentia: 2 in reparto; 10 in isolamento domiciliare.

– Crotone: 15 in reparto; 38 in isolamento domiciliare; 1 deceduto.

