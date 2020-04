Covid, in Calabria 817 positivi in 47 giorni di emergenza sanitaria

Sono 817, ventidue più di ieri, i casi positivi al covid in Calabria dall’inizio dell’emergenza (47 giorni fa, dal 20 febbraio, ndr). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. A fronte di 13.633 tamponi quelli negativi sono 12.816‬. I guariti sono 37, le vittime sono 58, 2 più di ieri (i deceduti devono essere però ancora confermati dall’Iss). Il numero di positivi attuali è di 722. Sono 14 i pazienti in terapia intensiva, 170 ricoverati in reparto con sintomi, 538 in isolamento domiciliare. Questi ultimi sono persone risultate positive, tra asintomatici o con lievi sintomi influenzali.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 56 in reparto; 7 in rianimazione; 74 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 21 deceduti. Cosenza: 54 in reparto; 2 in rianimazione; 162 in isolamento domiciliare; 6 guariti; 17 deceduti. Reggio Calabria: 33 in reparto; 5 in rianimazione; 177 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 11 deceduti. Vibo Valentia: 8 in reparto; 47 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 4 deceduti. Crotone: 19 in reparto; 78 in isolamento domiciliare; 3 guariti; 5 deceduti.

