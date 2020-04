Covid, in Calabria 755 positivi attuali. 15 in intensiva, 570 a domicilio, decessi invariati

In Calabria sono 859 le persone risultate positive al covid dall’inizio dell’emergenza, ossia dallo scorso 20 febbraio fino a oggi 8 aprile, tra cui si contano sessanta decessi (non ancora confermati dall’Iss, ma invariati rispetto a ieri) e 44 guariti.

I positivi attuali, secondo il bollettino de ministero della Salute, sono ad oggi 755. Di questi 170 pazienti sono ricoverati in reparto con sintomi, 15 si trovano in terapia intensiva, e 570 persone sono in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con lievi sintomi, che non richiedono quindi l’ospedalizzazione.

Sempre dall’inizio dell’emergenza a oggi, in Calabria sono stati effettuati 14.977 tamponi, che sottratto al numero dei positivi totali restituisce il dato di 14.118 persone risultate negative al test.

