Si impossessava della pensione di un anziano, arrestato

Si impossessava periodicamente della pensione di un anziano. Per questo motivo un 36enne di Falerna è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di estorsione continuata.

Il servizio di appostamento predisposto dai militari la scorsa notte ha consentito di documentare come l’uomo, dopo essere stato minacciato di aggressione, sia stato costretto a consegnare la somma in contanti di 250 euro sui 290 euro percepiti.

Gli accertamenti successivi hanno portato gli investigatori ad accertare come l’episodio fosse solo l’ultima di reiterate estorsioni che si protraevano da circa un anno. In questo periodo la vittima, con cadenza quasi mensile, ha consegnato all’uomo 250 dei 290 euro percepiti come pensione, per un danno complessivo di circa 3.000 euro.

L’arrestato, peraltro già tratto in arresto lo scorso 20 marzo per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata violenza sessuale della moglie, è stato portato in carcere.

