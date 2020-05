Litiga per il parcheggio e colpisce il “rivale” con un’accetta, arrestato

Tragedia sfiorata a Vallefiorita, nel Catanzarese. Vittima un ventisettenne a cui stata spaccata la mandibola. L'aggressore è finito in manette per tentato omicidio.



Ha litigato per il parcheggio dell’auto ma dopo un acceso diverbio con un giovane è andato a casa, ha preso un’ascia ed è tornato colpendo il “rivale” in pieno volto spaccandogli la mandibola. E’ successo stamani a Vallefiorita, centro del Catanzarese.

I carabinieri di Squillace hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio un 69enne del posto, B.A.V. I militari sono stati chiamati, intorno a mezzogiorno, per la segnalazione di una aggressione in danno di un 27enne del posto.

Giunti sul luogo, i militari hanno trovato il giovane riverso a terra con una visibile ferita al volto. Già soccorso dai sanitari, il ventisettenne si è risvegliato dopo un iniziale svenimento dovuto al colpo.

Secondo quanto ricostruito, tutto è scaturito da una lite per futili motivi legati al parcheggio di una auto. A seguito dello scontro verbale tra i due, il 69enne era rientrato in casa, aveva preso una accetta e si era scagliato contro il giovane, colpendolo, fortunatamente con il lato piatto, spaccandogli comunque la mandibola.

Accorse altre persone per le urla, l’uomo ha riposto in casa l’accetta e si è allontanato a bordo della propria auto. I Carabinieri di Squillace sono subito andati alla ricerca dell’uomo che dopo pochi minuti è stato fermato tra le strade del paese.

L’accetta è stata recuperata e posta sotto sequestro. Per l’aggressore è scattato l’arresto per tentato omicidio ed è ora in attesa dell’udienza di convalida.

