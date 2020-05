Covid in Calabria, in ventiquattro ore zero positivi e 14 guariti.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Resta stabile, senza aumenti rispetto a ieri, il numero dei positivi in Calabria (1.157) a fronte di 59.633 tamponi.fatti sino ad oggi. Crescono i guariti (773, +14) e diminuiscono i ricoverati in reparto (44, -3).

In rianimazione resta solo una persona mentre le vittime sono stabili a 96. I positivi sono a: Catanzaro 32 in reparto; 1 in rianimazione; 19 in isolamento domiciliare; 132 guariti; 33 deceduti. Cosenza 4 in reparto; 161 in isolamento domiciliare; 269 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 6 in reparto; 44 in isolamento domiciliare; 210 guariti; 18 deceduti. Crotone 2 in reparto; 9 in isolamento domiciliare; 100 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 14 in isolamento domiciliare; 62 guariti; 5 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 10.010: Cosenza 1.866, Crotone 2.751, Catanzaro 2.690, Vibo 475, Reggio 2.278. Le persone registrate per comunicare il rientro alla residenza sono +175; quelle per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +135 per un totale di 310.

