Incendi boschivi, Santelli: “Siamo pronti per combatterli”

“La Calabria è pronta per affrontare la stagione degli incendi boschivi grazie al Piano che abbiamo approvato che prevede un complesso di interventi capillari e concreti. Speriamo che quest’anno ci siano meno incendi boschivi e siamo tutti impegnati in questo senso. Ciò che serve, però, soprattutto é la collaborazione dei cittadini, che devono attuare comportamenti corretti e responsabili”. Lo ha detto il presidente della Regione, Jole Santelli, presentando il Piano antincendi boschivi insieme all’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ed al dirigente del Dipartimento, Salvatore Siviglia.

Il Piano, che partirà il 15 giugno e si protrarrà fino al 15 settembre, ha una dotazione di dieci milioni di euro e prevede l’intervento di una pluralità di soggetti (Regione, Protezione civile regionale, Azienda Calabria verde, enti Parchi e Consorzi di bonifica.

“Occorre mettere in atto – ha aggiunto la Governatrice – un gioco di rete che deve coinvolgere tutti i soggetti interessati. La situazione che ci prepariamo ad affrontare é più difficile rispetto al passato per la scarsità di piogge che ha caratterizzato la stagione invernale. Un impegno che devono avvertire tutti, al di là di qualsiasi colore politico, perché la salvaguardia del patrimonio naturale della Calabria, che non deve rappresentare un problema ma un’opportunità, è essenziale. Grazie a questo impegno la Calabria è pronta ad accogliere tanti turisti offrendo le proprie bellezze, che sono tante”.

L’assessore Gallo ha sottolineato la qualità del Piano antincendi boschivi, “che punta sulla prevenzione, che é essenziale, e sulla rapidità degli interventi. E’ un’altra pagina di civiltà che scriviamo come Regione. Se ci saranno meno incendi sarà una vittoria per tutti i calabresi. Chiediamo a tutti uno sforzo in più per debellare un fenomeno. Ci sono tutte le premesse perché questa sfida possa essere vinta”.

