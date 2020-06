Droga e banconote false, tre denunce

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

I carabinieri della Compagnia di Catanzaro hanno denunciato 3 persone, una delle quali minorenne, nel corso di servizi di controllo del territorio.

In particolare, i militari della Sezione radiomobile hanno denunciato un 53enne e un 17enne che era in sua compagnia, entrambi lametini, dopo che nel corso di una perquisizione personale e veicolare, hanno trovato 60 euro in banconote false, suddivisi in 3 tagli da 20.

Dagli accertamenti, scaturiti anche dal ritrovamento a bordo del veicolo sul quale i due viaggiavano, di uno scontrino emesso poche ore prima, i carabinieri hanno anche ricostruito gli acquisti effettuati dai due in alcuni esercizi commerciali del centro di Catanzaro.

I carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido, invece, hanno denunciato un 38enne catanzarese trovato in possesso circa 50 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

