Bancarotta, arrestato ex titolare di uno studio medico

Condannato per il fallimento di uno studio specialistico a Catanzaro, un 57enne di Borgia aveva occultato la documentazione contabile al fine di danneggiare i creditori, distraendo i beni della società



I finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un provvedimento di carcerazione nei confronti di un uomo di 57 anni di Borgia, condannato in via definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per reati fallimentari.

L’uomo, ex titolare di uno studio medico specialistico con sede a Catanzaro, si era reso protagonista di un episodio di bancarotta fraudolenta avvenuto nel 2011 in quanto – secondo l’accusa -, “al fine di arrecare un pregiudizio ai creditori, aveva occultato la documentazione contabile e distratto diversi beni della società, tra i quali numerose apparecchiature mediche, pc e arredi per ufficio”.

La Procura, a seguito della condanna inflitta dal Tribunale, divenuta irrevocabile nello scorso mese di maggio, ha emesso il conseguente provvedimento di carcerazione, eseguito dai Finanzieri della Tenenza di Soverato che hanno associato il cinquantasettenne alla casa circondariale di Catanzaro.

Con il provvedimento, il 57enne è stato inoltre sottoposto alle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale, dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

