Scontro frontale sulla statale 18 a Gizzeria, 4 feriti

Incidente stradale nella tarda serata di oggi sulla statale 18, a Gizzeria lido. Per cause in corso di verifiche, due auto, una Volkswagen Passat ed una Ford Focus si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di 4 feriti, tre adulti e un bambino.

I due occupanti della Ford Focus sono stati estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Tutti i feriti sono stati affidati al personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale.

A seguito dell’impatto la Volkswagen Passat e stata interessata da un incendio, poi estinto dai vigili del fuoco. Nell’incidente è stata coinvolta in modo lieve una terza auto che è riuscita a scansare le prime due. La Statale 18 è rimasta chiusa al traffico.

