Catanzaro, tentano furto al McDonald’s, sorpresi e arrestati

I Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria, hanno arrestato in flagranza per tentato furto aggravato, B.C., di 49 anni, lametino con precedenti e B.F.P., 17enne di Catanzaro.

I militari, nel transitare con una pattuglia in Via Lucrezia della Valle, nei pressi del Centro Commerciale “Le Aquile”, hanno notato uno strano movimento di persone nei pressi del McDonald’s che si trova nell’area commerciale.

Volendo controllare la situazione sono intervenuti notando due figure che armeggiavano nei pressi di una porta del fast food. I due, alla vista dei militari, hanno provato ad allontanarsi ma sono però stati bloccati dopo pochi metri.

I militari hanno potuto verificare che la porta era stata forzata e, nella disponibilità dei due, sono stati rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso e addirittura un flessibile con delle bombole, probabilmente da utilizzare all’interno del fast food, forse per forzarne la cassaforte.

I due sono stati quindi condotti in caserma e dichiarati in stato di arresto. Per il 49enne sono scattati gli arresti domiciliari mentre per il 17enne, sentita la Procura dei minorenni, si sono aperte le porte del Centro di Prima accoglienza in attesa dell’udienza di convalida.

