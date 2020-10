Scontro sulla statale 106 nel Catanzarese, muore un uomo in bici

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Dramma sulla statale 106 nel territorio tra Cropani e Botricello, dove un uomo è morto a causa di un incidente stradale. Per cause da accertare, la vittima, che era in sella a una bici, si è scontrata con un’automobile.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. La vittima è Luigi Ferragina, di 70 anni.

Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse percorrendo l’arteria quando è stato urtato da un auto in sorpasso, poi una volta a terra l’uomo sarebbe stato travolto da un’altro veicolo. Per accertare l’esatta dinamica indagano i militari dell’Arma.

L’arteria è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni e il traffico deviato sulla viabilità locale.

