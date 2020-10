Catanzaro Lido, giovane si barrica in casa e minaccia il suicidio, fermato

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

1 di 2

Un ragazzo si è barricato nella sua abitazione, nel quartiere Lido di Catanzaro, minacciando di suicidarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro e del distaccamento di Sellia Marina con il supporto di telo gonfiabile ed un’autoscala.

Il telo gonfiabile è stato posizionato in prossimità delle finestre mentre, con l’autoscala, altri soccorritori sono entrati in casa dal balcone. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia e i sanitari del 118. Il giovane, in evidente stato confusionale, è stato quindi bloccato ed affidato al personale sanitario per le cure del caso.

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB