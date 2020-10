Incidente sulla statale 280 a Lamezia, 6 feriti, tra cui due bambini

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Sei persone, tra le quali due bambini, sono rimasti feriti in un incidente sulla strada statale 280 in località Bellafemmina a Lamezia Terme. La statale è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi, una Volkswagen Golf, una Peugeot 208 ed un autofurgone Fiat Ducato.

Per soccorrere uno dei feriti è intervenuta l’eliambulanza che è atterrata sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza i veicoli e la zona interessata dal sinistro, oltre a carabinieri, polizia stradale, e squadre dell’Anas per risistemare la sede stradale.

