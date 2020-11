Elezioni regionali in Calabria, vi voterà tra metà febbraio e metà aprile 2021

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, ha approvato disposizioni in materia di rinvio delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o le cui condizioni ne rendano necessario il rinnovo (La Calabria) entro il 31 dicembre 2020.

Le consultazioni, rinviate per l’emergenza virus, avranno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo.

Le elezioni regionali in Calabria, necessarie dopo la morte della presidente Jole Santelli, sono previste quindi tra domenica 14 febbraio e le domeniche 11 o 18 aprile 2021.

La norma sul rinvio delle elezioni sarà inserita nel decreto Calabria sul commissariamento della sanità. Le elezioni si sarebbero dovute tenere entro 60 giorni dal congedo del Consiglio regionale, previsto per domani 10 novembre.

A determinare lo scioglimento anticipato di giunta e consiglio l’improvviso decesso della presidente Jole Santelli avvenuto nella notte tra il 14 e 15 ottobre scorso.

Fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere – spiega palazzo Chigi -, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza sanitaria.

