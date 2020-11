Truffa all’Inps, 19 indagati nel Lametino

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, hanno notificato 19 avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altrettanti soggetti per l’ipotesi di truffa aggravata a danni dell’Inps. La notifica giunge a conclusione di un’attività d’indagine in materia previdenziale e fiscale, coordinata e diretta dalla locale Procura della Repubblica.

I militari, attraverso l’acquisizione e l’analisi della documentazione amministrativa di un’impresa intestata a un cittadino di Gizzeria, attualmente cessata e che operava nel settore dell’installazione di impianti elettrici, hanno rilevato – nel periodo di attività della ditta – anomale assunzioni e successivi licenziamenti nei confronti di 18 lavoratori “subordinati” che, a seguito della “perdita del posto d’impiego”, percepivano l’erogazione, da parte dell’Inps, dell’indennità mensile di disoccupazione.

Tuttavia, i controlli incrociati con i dati dello stesso Istituto previdenziale che aveva rilevato irregolarità contributive interrompendo l’erogazione della “disoccupazione”, hanno fatto emergere l’effettivo mancato versamento, nel tempo, sia degli stipendi in favore dei presunti lavoratori che dei contributi previdenziali: l’ipotesi è di “assunzioni meramente documentali” che hanno indotto l’ente previdenziale a erogare prestazioni di disoccupazione per 90.000 euro circa.

Il titolare, in cambio, avrebbe percepito un compenso in denaro da parte dei soggetti coinvolti. Le investigazioni originano paradossalmente dalla denuncia del titolare della ditta nei confronti di 3 “dipendenti” – arrestati nel 2018 per estorsione – che, vistisi privati dell’indennità di disoccupazione – sospesa dall’Inps – lo avevano minacciato per essere “indennizzati” con una richiesta di 8.000 euro in contanti.

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB