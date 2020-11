‘Ndrangheta, arrestato Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale Calabria

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

E’ il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini il politico coinvolto nell’inchiesta antimafia “Farmabusiness” contro esponenti della cosca Grande Aracri di Cutro, consorteria che ha diramazioni anche al nord. Tallini, 68 anni, di Forza Italia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri.

Secondo l’accusa, i rapporti di Domenico Tallini con la cosca Grande Aracri avrebbero riguardato la costituzione di una società, con base a Catanzaro, finalizzata alla distribuzione all’ingrosso di prodotti medicinali mediante una rete di punti vendita costituiti da farmacie e parafarmacie (20 in Calabria, due in Puglia e una in Emilia Romagna).

Tallini avrebbe fornito supporto alla cosca, specie nella fase di avvio del progetto ed il suo intervento, secondo quanto riferiscono i carabinieri, sarebbe stato ricambiato anche con il sostegno della cosca alle elezioni regionali del novembre 2014.

Il contributo di Tallini sarebbe stato decisivo per favorire e accelerare l’iter burocratico inziale per ottenere le necessarie autorizzazioni per la costituzione della società per la distribuzione di medicinali.

Dall’inchiesta è emerso anche il ruolo di professionisti ed imprenditori nella realizzazione del programma della cosca Grande Aracri con riguardo al perseguimento dei vantaggi economici nei diversi settori imprenditoriali di interesse.

