Protesta alla Cittadella regionale contro Boccia

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Alcune centinaia di persone hanno inscenato una protesta nelle vicinanze della Cittadella regionale, a Germaneto di Catanzaro, sede della Giunta regionale, in concomitanza con la presenza del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, che proprio da Catanzaro presiederà la seduta odierna della Conferenza Stato-Regioni.

I manifestanti – in un clima comunque assolutamente tranquillo – hanno bloccato la strada che conduce alla Cittadella. Tra coloro che protestano e hanno chiesto di poter avere un incontro con il ministro. Tra loro vi sono Usb, ambulanti, tirocinanti e appartenenti ai centri sociali. Manifestano per sollecitare interventi a causa della crisi provocata dal diffondersi del Covid. Boccia è arrivato alla Cittadella in elicottero, proveniente da Crotone dove ha compiuto un sopralluogo sui luoghi colpiti dal maltempo delle ultime ore.

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB