Elezioni regionali in Calabria, si vota il 14 Febbraio 2021. Poco tempo per i partiti

Si tornerà alle urne il 14 febbraio 2021 in Calabria per eleggere il presidente della Giunta e il nuovo Consiglio regionale. A disporlo è un decreto firmato dal presidente facente funzioni Nino Spirlì.

Le elezioni in Calabria sono state indette nel giorno di San Valentino, che è domenica, a seguito delle intese raggiunte, secondo quanto prevede la normativa, con il presidente del Consiglio regionale e con il presidente della Corte d’appello di Catanzaro.

Il decreto, che sarà notificato ai ministeri dell’Interno e degli Affari regionali, ai sindaci calabresi e ai presidenti delle commissioni elettorali, fissa la data delle urne a distanza di poco più di una anno dalle precedenti consultazioni regionali, 26 gennaio 2020, che portarono all’elezione a presidente di Jole Santelli, scomparsa prematuramente lo scorso 15 ottobre.

Dunque due mesi e mezzo alla data fissata. I partiti hanno però meno tempo per prepararsi alla prossima sfida elettorale, poiché liste e candidati andranno presentati trenta giorni prima dal giorno delle elezioni (circa metà gennaio). Poi ci sarà l’inizio dei comizi elettorali.

I partiti dovranno individuare i candidati alla presidenza e gli aspiranti consiglieri. Molti degli uscenti ci riproveranno. Per la presidenza, il candidato del centrodestra dovrebbe essere un esponente di Forza Italia, come lo era Jole Santelli, in segno di continuità con la presidente scomparsa che ha portato allo scioglimento con 4 anni di anticipo.

Tra i papabili potrebbe esserci l’azzurro Roberto Occhiuto, oggi deputato ed ex consigliere regionale, nonché fratello del sindaco di Cosenza, Mario, che l’hanno scorso, quando era stato già designato dal suo partito, ha dovuto subìre il veto del leader della Lega Matteo Salvini, in seguito al quale Berlusconi convinse la Santelli a candidarsi. Non è comunque da escludere un impegno in prima persona dell’attuale presidente della giunta regionale Nino Spirlì, leghista di fede salviniana, che in caso di disaccordi nella coalizione potrebbe essere il profilo che metterebbe d’accordo tutti, ovviamente Carroccio, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc.

Nel centrosinistra si sta valutando chi schierare. Un anno fa la coalizione a trazione Pd decise di sostenere Pippo Callipo che poi, battuto dalla Santelli, fece qualche mese di opposizione e si dimise in polemica con tutta l’assemblea. Callipo, a meno di ripensamenti, non intende ripresentarsi.

Come lo scorso gennaio, dovrebbero esserci liste civiche come quelle ispirate da Carlo Tansi, ex capo della Protezione civile regionale. Da quanto si apprende, è quasi certo un impegno elettorale del ‘Patto civico per la Calabria’, un’ampia alleanza che aspira a diventare il terzo polo, che vede tra i protagonisti, tra gli altri, l’intellettuale Pino Aprile e il docente universitario Francesco Aiello, a gennaio ex candidato presidente del M5s, che alle scorse elezioni riuscì ad ottenere un buon risultato nonostante il “fuoco amico” del presidente cinquestelle della Commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra.

Per il M5s, (quasi) orfana di Aiello, bisogna attendere se da Roma si darà il via libera ad una intesa con il Partito democratico, un ‘laboratorio’ elettorale come in Umbria e altrove che però non ha dato i frutti sperati.

Insomma, poco tempo e tanto impegno per partiti e movimenti che dovranno trovare intese e soluzioni condivise su programmi e candidati.

