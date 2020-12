Fondazione Gimbe, Calabria unica regione con indicatori migliori

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

La Calabria è l’unica regione in cui tutti gli indicatori risultano in miglioramento rispetto alla settimana precedente. E’ quanto afferma la Fondazione Gimbe in merito al monitoraggio effettuato nella settimana 2-8 dicembre sulla diffusione del Covid 19.

Dai dati della Fondazione emerge che il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è del 16% e in area medica del 40. Riguardo ai casi attivi per ogni 100 mila abitanti, questo è di 532, con una percentuale di incremento dei casi del 10,8%. I casi testati per 100 mila abitanti sono 862 con un rapporto positivi-casi testati del 10,9%

