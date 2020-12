Trovato in casa con droga, arrestato giovane pusher

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

I Carabinieri di Catanzaro Santa Maria coadiuvati dal Nucleo cinofili di Vibo Valentia, a seguito di un servizio finalizzato al controllo del territorio per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza L.B.. 21 anni, disoccupato con precedenti di polizia.

I militari erano da tempo sulle sue tracce, avendolo notato spesso in compagnia di altri tossicodipendenti e ritenendo, sulla base dei suoi precedenti specifici, che potesse fare da pusher per alcuni ragazzi della zona.

I militari nell’effettuare un perquisizione personale e domiciliare hanno trovato L.B. in possesso di circa 160 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale di confezionamento. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di convalida che, avvenuta due giorni fa, ha visto l’arresto convalidato e per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma due volte al giorno, tutti i giorni.

