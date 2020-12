Incidente stradale nel centro di Catanzaro, muore un’anziana

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Una donna di 86 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in via Indipendenza, nel centro di Catanzaro. La vettura condotta dalla donna, una Hyundai Atos, per cause in corso di accertamento, non si sarebbe fermata allo stop di via Crispi e dopo avere attraversato via Indipendenza, è andata a schiantarsi contro la vetrina di un negozio sul, lato opposto della strada.

La donna, estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco, è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per il trasporto in ospedale. L’anziana, che aveva riportato gravi ferite agli arti inferiori, è morta poco dopo il ricovero in ospedale.

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB